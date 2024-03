„Teie kirjad on meile nagu päikesekiir pärast udurikast ööd.“ Küüditatud poisi kirjavahetusest sai sajandi armastuslugu

Kuragino, Krasnojarski krai, 12. oktoober 1949

Puust sulepea otsa on torgatud metallist sulg. Ta kastab sule potti ja kirjutab ruudulisele paberile esimesed read. Paber on kollakas ja karedapoolne, koolivihikust välja tõmmatud. Käsi püüab kirjutada korralikult, et ei tuleks tindiplekke ega mahatõmbamisi. Mustandi jaoks pole paberit kuskilt võtta. Kõigepealt pealkiri



„Tere, klassiõde!

Suur tänu kirja eest, mis saatsid siia kauge maa taha!“