FOTO | Raplamaal kukkus traktor jõkke, kahju on 60 000 eurot

Libeduse mured kimbutasid ka jalakäijaid ning kukkumisi esines talveperioodil tavapärasest rohkem. „Päris paljud kukkumised juhtusid just autost väljudes või autosse istudes, teel tööle või koju, aga ka metsa all liikumine oli sel talvel üpris libedaohtlik tegevus – tulemuseks olid luumurrud, liigeste väänamine või nihestused, kuid ka kukkumise tõttu tekkinud peatraumad,“ tõi Kivirüüt näiteid.

Õnnetused põllutehnikaga

„Kusjuures viimase aja üks huvitavamaid muutusi seisnebki selles, et kui varasemalt juhtus põllutehnikaga rohkem õnnetusi kevad- sügisel viljasaaduste külvamise ja koristamise perioodil, siis nüüd juhtub neid pea aastaringselt, sest lisandunud on kultuurtaimede sorte, mille koristamine käib lume tulekuni välja. Kui lumi on aga maas, siis põlluharimine lõpeb ja tegeldakse palju põllumasinate hooldamise ja remondiga. Sellisel ajal juhtuvad õnnetused tihtipeale teel töökotta,“ selgitas Kivirüüt.