Ukraina lavastaja: meie rindeteatrist on saanud võimas raketiheitja

On nii, et Ukraina Harkivi lavastaja ja näitleja Stepan Pasichnyk, kes meie veebivestluse ajal ongi kodulinnas, räägib vaid ukraina keeles. Ma aiman, et see on põhimõtteline otsus, sest kui mina küsin vene keeles, saab ta küsimusest ilma tõlgita (kelleks on näitleja Kyrylo Lukash) aru. Stepan vastab ukraina keeles ja tõlk siis tõlgib selle mulle vene keelde.