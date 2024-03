Väikelinn sai kauaoodatud üürimaja, aga kohalikele käivad hinnad üle jõu

Värskes kortermajas on ka tagasihoidlikumaid pakkumisi – näiteks pisut üle 20ruutmeetrise stuudiokorteri saab kätte 80 000–90 000 euroga ning kahe-kolmetoalise 142 000 kuni 178 000 euroga. Viimase poole aastaga on uusarenduses maha müüdud aga vaid paar korterit.

Maja ehitamiseks loodud OÜ Otepää Üürimajad juhatuse liikme Annika Mesikäpa sõnul mõtleb ta iga päev, mis edasi saab. „Mul on südamest kahju, et ilus maja niimoodi tühjalt seisab. Nüüd heidetakse meile kui investorile ette, et oleme pahatahtlikud. Otepää Üürimajad on erainvestori näol oma kohustuse täitnud – Kopli 2a elamu on valmis. Meil ei oleks olnud vaja kortereid müüki panna, kui piisavalt olnuks turuhinnaga üürnikke,“ rõhutab ta.