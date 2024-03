Aastavõrdluses on märgatavalt langenud piimatoodete hinnad. Neist enim on odavnenud kilepakis piim 23%, kiles hapukoor 12,2%, kohvikoor 9,2% ja kilepakis keefir 7,8%. Lihatoodete jaehinnad on endiselt tõusutrendis: aastaga kallines kondita sealiha 8,3% ja kondita veiseliha 7,5%.