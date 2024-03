Uus elu ja -11 kilo. 12aastase Carli vanemad said arsti juures šoki: lapse maks on rasvunud

Viimasel ajal märkas tema ema Piret, et poiss hakkas kiiresti väsima, ei jaksanud enam joosta. Võttis Carli käekõrvale ja mindi allergoloogi vastuvõtule. Seal küsiti: „Kas te olete käinud ka endokrinoloogi juures? Ülekaalu on paljuvõitu.“

Võib-olla tõesti natuke on, mõtles ema, ja seati sammud lastehaigla endokrinoloogi dr Ülle Einbergi vastuvõtule. Einberg vaatas last, tegi uuringud ja sedastas: näitajad ei ole head, kaal on punases, maks on rasvunud.