Miks taimekaitsevahendid Eestis turule ei jõua?

„Ma ei ole 25 tegutsemisaasta jooksul kohanud ainsamatki ostjat, kes oleks turul võtnud maasikakastist väikese plekiga marja ja öelnud: tänan, et te ei ole taimekaitsevahendeid kasutanud,“ ütles põllumajandus- ja toiduameti (PTA) taimekaitsevahendite turule toomise infopäeval marjakasvataja Madis Pennar. Viidates, et tarbija eeldab ja ootab väga head kvaliteeti ning selle saavutamiseks on tarvis oma taimi haiguste ja kahjurite eest kaitsta.