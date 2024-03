Me ei tohi neid nimetada isegi mitte niinimetatud valimisteks. Tegu oli pigem autokraatliku juhi iseenda ametisse määramisega. Küll aga oli eile (esmaspäeval – E. H.) Euroopa välisministrite kohtumine, kus ka seda teemat arutati ja otsustati, et valimisi ei tunnustata. Põhiküsimus on see, kas Putin on nüüd läänemaailma demokraatlike liidrite silmis president või ei ole. Me peaks selge sõnumi saatma, et ei nimeta teda enam Venemaa presidendiks. Tuleb kasutada sõna „juht“ või „füürer“ või mõnd muud sellist väljendit. Eks ta keeruline ole – juba 24 aastat on teda president Putiniks nimetatud.