Piiskopisaua loovutanud Joel Luhamets: ma ei astu kõrvale, vaid lisan hoogu

Piiskopina tegutsemine õigus on EELK kirikuseadustiku kohaselt piiskopi 65. eluaastani ning peale seda on võimalik kirikukogul seda pikendada vaimuliku 72. eluaastani. Joel Luhametsa ametiaega piiskopina on pikendatud kahel korral ja tema enda hinnangul on see piisav.