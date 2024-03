Igaüks võib olla mesinik: Eesti esimene mesinduse hobikeskus aitab alaga odavamalt alustada

Mitte sellepärast, nagu oleks see tulus äriidee, vaid sellepärast, et see on äge võimalus jagada rõõmu ühisest hobist ja mesilastest. „Ega koerapidamine ei tasu ka ära,“ muigab Tauno, „aga koeri ikka peetakse ja ikka meeldib koerapidajatele oma lemmikutest rääkida. Sama on meil mesilastega.“

Algus oli kole!

Tauno on MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköögi ellukutsujana üle kümne aasta toimetanud Peipsimaa kohaliku toiduga.

Kuna kogukonnaköögil on oma maad, kus paljudele Eesti ravimtaimedele kasvada meeldib, tekkis Taunol mõte, et neil maadel võiksid elada mesilased, kes kõik selle hea taimedelt kokku korjavad. Kuna ta mesilastest toona midagi ei teadnud, läks ta ABC-kursustele ja mainis omakandimehest mesinikule Tarmo Eresele nagu muuseas, et tal on ka plaan mesilased võtta. „Selle peale helistas Eres ühel päeval ja ütles, et nüüd on nad sul aias, hakka aga mesindamisega pihta.“

Tauno hakkaski: „Algus oli kole! Oli hirm mesilaste ja teadmatuse ees. Aga tänu Erese toetavale õlale sain alguse tõrkest üle. Ja taipasin kohe esimese aastaga, et mesilased on kõige ägedamad koduloomad, kes üldse olla saavad! Just ühe-kahe pere kaupa peetuna.“

2021. aastal rahastus lõpuks tuli ja möödunud aastal sai hobikeskus oma esimese täishooaja kogemuse.

Aga inventari ostma hakates nägi ta, et selle peale läheb maru palju raha, ja et see investeering paneb kangesti tahtma mett müüa. Kuid kuna ta oli kindel, et temasuguseid paari-taru-fänne on Eestis veel, siis kirjutasid nad Peipsimaa Kogukonnaköögis KÜSKile projekti ja küsisid mesinduse hobikeskuse inventari ostmiseks raha. Mõte oli teha keskus, kus hobimesinikud saavad mett vurritamas-pakendamas käia ega pea isiklikku inventari ostma, ja ka mittemesinikud saaksid omale mesilaspere adopteerida.

„Esitasime seda projekti kolm aastat, enne kui rahastuse saime,“ muigab Tauno. „Me olime kindlad, et see on hea mõte, kuigi saime ise ka aru, et äriplaanina tähendab see vaevu ots otsaga kokku tulemist. Et see on täpselt nagu setu talumehel: kevad käes, heinad otsas ja lehm ka surnud – tähendab, nulliga läbi talve.“