EPKK ei teadnud Antsla põllumeeste protestist midagi, kuid ei välista millegi suurema algust

19. märtsil kogunesid Võrumaa põllumehed koos traktoritega Antslas, et väljendada meelt riigis toimuva üle. Kuigi ametlikku protesti ei toimunud, seisid 12 traktorit koos veoautode ja muude masinatega veerand tundi Antsla ringristmikul, et anda riigile vihje – me ei ole olukorraga rahul.