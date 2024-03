Maaelu Teadmuskeskus avas 1,8 miljonit eurot maksnud laborkasvuhoone

Regionaalminister Madis Kallase sõnul aitab nüüdisaegne kasvuhoone kaasa riigi toidujulgeoleku tagamisele. „Oluline on, et Eesti suudaks end toiduga ise varustada. Möödunud aasta põud näitas, kui oluline on see, et meil aretataks just Eesti kliimasse sobivaid ja muutuvate kliimaoludega kohanevaid sorte, mis ka raskemates tingimustes saaki annaksid. Uus kasvuhoone võimaldab kliimakindlate sortide aretusega senisest tõhusamalt tegeleda,“ sõnas Kallas.