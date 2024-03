Euroopa nulg on Eestis enim kodunenud Hiiumaal

Kui Hiiumaal juhtub jututeemaks tulema nulg, siis ilmselgelt mõeldakse selle all vaid üht liiki: euroopa nulgu (Abies alba). Euroopa nulg on sel saarel märkimisväärne, ammuilma kodunenud. Ning Hiiumaa kõige toekamad ja kõrgemad okaspuud, kui paar sitka kuuske välja arvata, on just nimelt euroopa nulud.