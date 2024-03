Euroopa Komisjon tegi ettepaneku tõsta Venemaa ja Valgevene teraviljatoodete tariife

hoida ära ELi turu destabiliseerimine Venemaa teraviljatoodete tulevase ümbersuunamisega ELi turule. ELi põllumajandustootjad on selle ohu pärast eriti mures, sest Venemaa roll maailma juhtiva teraviljaeksportijana ning valmisolek kasutada toiduainete eksporti geopoliitilise vahendina näitab, et see oht on suur.