TEHNOLOOGIA | Metsanduse kolmas mõõde vajab värskeid andmeid

Lidariga tehtud piltidelt on üleval vasakul ortofoto, üleval paremal on näha sama ala tagavara, all vasakul kõrguskaart (mida punasem, seda kõrgemad puud) ning paremal on katseliselt proovitud teha kaarti puuliikide järgi. Hilisem kohapealne kontroll näitas, et antud kaart näitab tegelikku olukorda päris hästi, aga n-ö ametlikult sellist lahendust veel ei kasutata.

FOTO: Erakogu