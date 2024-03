Parima lihatoote võitja muutus poole päeva pealt: järelkontroll tuvastas põhimõttelise vea

Võitjad

Eesti Parim Kalatoode 2024 on Saare Kala Tootmine OÜ Forellivardad köögiviljadega punases marinaadis. Need on vikerforellifilee vardad köögiviljadega, mis valmis kohe grillimiseks. Kiireltvalmivaid forellivardaid on lihtne ja mõnus nautida nii tegusal argipäeval kui ka hetkedel, mil pere või sõbrad on koos. Punane marinaad lisab hoolega valitud forellitükkidele veidi särtsakust.

Eesti Parim Lihatoode 2024 on Lunden Food OÜ seamaksapasteet. Pasteet valmib väga koduselt, maks ja köögiviljad praetakse pannil, kus need pruunistuvad ja tootele väga mõnusa koduse maitse annavad. Chef Lundéni seamaksapasteet on kreemja konsistentsiga, loomulikult tehtud ehtsa võiga ning ei sisalda ei säilitus- ega ka lisaaineid. Toode on laktoosivaba. Toode on väikeses käepärases karbikeses. Kui kogu toodet korraga ära ei tarbi, on see võimalik kartongist ümbrisega uuesti sulgeda ning külmkappi panna. Kartongist ümbris on asendus plastikust kaanele.

Eesti Parim Pagaritoode 2024 on Fazer Eesti OÜ baguette röstsibulaga. Pikalt kääritatud nisutaignast käsitsi valmistatud baguette’ile annab võrratu maitse röstitud sibul ning puisteks kasutatud seemnete ja maitseainete segu. Toode on kuldpruuni krõbeda koorikuga ja sellel on eriline keeruga vorm. Uudse maitsekooslusega baguette sobib hästi erinevate roogade kõrvale või ka suupisteks koos tavalise taluvõi, toorjuustu või prosciutto singiga.

Eesti Parim Kondiitritoode 2024 on Orkla Eesti AS Kalev KUMMIKAD vegan kummikommide segu. Lõbusate emotikonide kujulised vegan kummikommid on kõrge, 29% mahlasisaldusega. Kommid on želatiini- ja säilitusainete vabad, ei sisalda asovärve ning nende tootmisel on kasutatud sertifitseeritud suhkrut ja RSPO palmiõli. Sobilikud ka taimetoitlastele. Uudsesse kummikommide sarja kuuluv toode on kategooria keskmisest madalama suhkru- ja energiasisaldusega. Pakendist leiab kolm erinevat mahlast maitset − õuna, virsiku ja vaarika maitsega kommid.

Eesti Parim Piimatoode 2024 on Tere AS toodetud Hellus mango-aprikoosi-avokaado keefirijook. Tartu teadlaste avastatud Lactobacillus fermentum ME-3-ga Helluse sarja tooted sisaldavad ainukest probiootikumi maailmas, millel on korraga kaks toimet – see mõjub hävitavalt kahjulikele mikroobidele ja kasulikult organismile. Mango-aprikoosi-avokaado keefirijook on pakendatud koostöös Estiko-Plastariga kaasahaaravasse pakendisse, mis on pilkupüüdev tarbijale ja edendab pakendite ringmajandust.

Eesti Parim Köögiviljatoode 2024 on Kadarbiku Köögivili OÜ traditsiooniliselt hapendatud peakapsa kimchi. Kui tavaliselt valmistatakse kimchit hiina kapsast, siis Kadarbiku kimchi on valmistatud eestimaisest peakapsast, uudsena on kasutatud toote koostises nuikapsast. Toode on kuumtöötlemata ja sisaldab elusaid piimhappebaktereid, kiudaineid ja C-vitamiini. Kadarbiku kimchi on välja töötatud koos TFTAK toiduteadlastega. Fermenteeritud ehk lihtsamini öeldes hapendatud tooted koguvad maailmas üha enam populaarsust nii maitse kui tervislikkuse tõttu. Ühes karbis kimchis on üle miljardi piimhappebakteri.

Eesti Parim Valmistoit 2024 on Saarioinen Eesti OÜ kaera-apelsinipannkoogid. Mamma valmistoitude sarja kuuluvad kaera-apelsinipannkoogid on valmistatud kaerajahust, -kliidest ja Kreeka jogurtist, millesse on lisatud aromaatset apelsinipüreed. Pannkookidesse on lisatud inuliini, mis aitab hoida täiskõhutunnet ning mõjutab positiivselt soolestiku mikrofloorat, muutes toote kiudaineallikaks. Valmistoit on välja töötatud koos TFTAK toiduteadlastega. Fitlap soovitusega toode sisaldab võrreldes tavapäraste koduste pannkookidega vähem kaloreid − vaid 129 kcal 100 g kohta.

Eesti Parim Kaste 2024 on ️Saaremaa Piimatööstuse Mo Saaremaa juustukaste, mille näol on tegemist sulatatud juustu vedela versiooniga. Kuna toode on analoogidest vedelam, pole vaja täiendavalt lisada koort või muud vedeldajat, teisalt tagab kreemine koostis selle, et ka toidu paksendamiseks pole vaja lisajahu või -tärklist. Mo Saaremaa juustukaste on mugavas korgiga taassuletavas pakendis valmiskaste, mis sobib kasutamiseks nii külmana kui ka kuumutatuna.

Eesti Parim Puuviljatoode 2024 on Salvesti PÕNN Ökoloogiline kuivatatud ploomi püree, mis sobib nii lastele kui ka vahepalaks täiskasvanutele. Põnni uus püree sisaldab ainult rangelt kontrollitud ökoloogilist toorainet, sinna ei ole lisatud suhkrut ning toode on gluteeni- ja laktoosivaba. Imikutele soovitatakse seda peale 4. elukuud. Uus püree on puhta maitsega, sellesse pole lisatud teisi püreesid ning kuivatatud ploomi kasutus Põnni püreedes on esmakordne.

Eesti Parim Magustoit 2024 on Tere AS Deary glasuuritud tofu vanillibatoonike. Taimse kohukese puhul annab piimatootele sarnase maitse tofu, katteks mõnusalt krõmpsuv veganšokolaad. Ka toiteväärtuse ja valgu sisalduse poolest on taimne kohuke võrdväärne tavapäraste kohukestega. Toodet disainides on igas mõttes läbivaks märksõnaks olnud jätkusuutlikkus. Batoonikesed on valmistatud Euroopas kasvatatud GMO-vabast sojast ja sisaldavad rohkelt valku. Ka pakendatud on nad jätkusuutlikusse pakendisse – tegu on monomaterjaliga, mis on valmistatud 50% ulatuses taaskasutatud materjalist.