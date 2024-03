NOBEDAD NÄPUD | Algas registreerimine ülipopulaarsele istutuspäevale

Metsa istutamise eesmärk on, et igal kasvukohal kasvaks parimad noored metsad. Istutades saab uue metsa kiiremini ja kindlamalt kasvama, osa alasid jääb ka looduslikule uuenemisele, selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Väät tõdes, et pärast seda, kui puud on mulda saanud, tõsine metsakasvatustöö tegelikult alles algab. „Istutamine on alles esimene samm, seejärel tuleb 15–20 aastat hoolt ja vaeva näha, et taimed ka kasvama läheks ja jääks,“ tõdes ta.