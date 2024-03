MAALEHE REIS | Maaleht kutsub suurele Makedoonia-Albaania-Kosovo ringreisile!

Reisikava

1. päev LEND TALLINN-ISTANBUL-SKOPJE

Kogunemine kell 10:15 Tallinna lennujaama väljuvate lendude saalis Germalo Reiside infoleti juures, kus väljastatakse reisijatele vajalikud reisidokumendid.

Lend Tallinn-Istanbul kell 12:25-16:05 ja Istanbul-Skopje kell 19:00-19:25

Majutus Skopjes südalinna hotellis Best Western Hotel Turist**** või sarnases kahel järgneval ööl.

2. päev SKOPJE

Hommikusöök hotellis. Vardari jõe kallastel asuv Skopje on üks Euroopa vanimaid linnasid. Antiikne Scupio oli tähtis linn nii makedoonlastele kui roomlastele. Siin kõrval külas sündis ka suurim bütsantsi keisritest Justinianus I. Oma pika ajaloo jooksul on ta olnud nii Bulgaaria riigi kui ka Serbia pealinn, türklaste ajal valitseti siit Kosovo vilajetti. Siin sündis ka pühak ema Teresa. Vaatamata mitmetele maavärinatele, mis on linna purustanud, on Skopjes säilinud palju huvitavat ja ilusat. Peale 1963. a. maavärinat taastati linn jaapani arhitekti Kenzō Tange juhtimisel, kes oli koostanud ka Hiroshima taastamise plaani. Linna keskel künkal asub Skopje kindlus –Skopsko kale, mida hakati ehitama vanale asulakohale 6. sajandil. Üle Vardari jõe viivad mitmed sillad - vana kivisild, mis on saanud ka Skopje sümboliks, ehitati juba 15. sajandil. Kuulsad on ka Kunstide, Tsivilisatsiooni ja Kuldne sild oma skulptuuride poolest. Mitmed väljakud kajastavad linna pikka ajalugu. Makedoonia väljakul asub Makedoonia Aleksandri kuju, Sõdalase väljakul Makedoonia Filippuse skulptuur.

Vanalinna Türgi bazaaril on kitsastel tänavatel lisaks kaubalettidele hulgaliselt väikseid mošeesid, hammame, bazaari kõrval asub 15. sajandil ehitatud tumeroosa marmoriga kaetud Mustafa Pasha mošee oma 16 m kupli ja 42 m minaretiga. On mitmeid ema Teresaga seotud paiku. Riik on Skopjesse ehitanud ka klassikalise triumfikaare, kus on friisidel kujutatud kogu Makedoonia ajalugu koos tähtsamate tegelastega alates antiikajast kuni tänapäevani. Näeme taamalt Vodno mäe otsas Milleeniumi risti. Õhtul soovitame jalutada valgustatud omapärase arhitektuuriga kesklinnas.

3. päev STOBI - PRILEP – TUTVUMINE TRADITSIOONILISTE TÖÖSTUSHARUDEGA- BITOLA - OHRID

Hommikusöök hotellis. Alustame teekonda Ohridi poole.Teel külastame loodusparki, imetleme kuristikku ja võtame ette paadisõidu.

Külastame Stobi arheoloogilist ala. Stobi, antiikne Paeonia oli roomlaste Makedoonia provintsi pealinn. Siin on välja kaevatud mitmeid varakristlikke basiilikaid, paleesid ja villasid, teater, keiser Theodosiuse palee. Stobi loetakse riigi kõige olulisemaks arheoloogiliseks piirkonnaks. Siit on leitud ka ühed kauneimad Rooma aegsed põrandamosaiigid.

Põhja-Makedoonia viinamarjaistandused laiuvad ligi 33 500 hektaril ja aastane veinitootmine ulatub 120 miljoni liitrini. Veinitootjate arv on tõusnud tänaseks ligi 90 ettevõtjani, millest valdav osa toodab punast veini. Lõunastame ning degusteerime kohalikku veini (lisatasu eest). Mäeotsas oleva Marko kindluse all asuv Prilepi linn on Makedoonia tubakatööstuse keskus, siin on selleteemaline instituut ja maailma sigaretitootjad nagu Camel ja Marlboro kasutavad piirkonna kvaliteettubakat.

Teeme tutvust traditsiooniline tööstusharuga Makedoonias. Peamiselt kasvatatakse vääris- ehk virgiinia ehk türgi tubakat. Peatume tubakafarmis, et selle majandusharuga tutvust teha.

Makedoonia Filippose asutatud Bitola linn Kreeka piiri lähedal on olnud läbi aegade üks piirkonna tähtsamaid keskuseid, siit viis läbi Via Ignatia mis ühendas Roomat Bosporuse väina linnadega. Üks paljudest, 16. sajandil ehitatud Ajdar kadi mošee rajati meisterarhitekti Mimar Sinani jooniste järgi. Kuulus on keskaegne kaetud turupiirkond Bezisten, mis näeb välja samasugune nagu ta oli 16. sajandil ja on piirkonna suurim. Siinse osmanite sõjakooli lõpetas ka Mustafa Atatürk. Linna peatänav, jalakäijatele mõeldud Shirok Sokak viib linnapargist Magnolia väljakule, kus on linna asutaja Filippos II ratsamonument.

Õhtul jõuame Ohridisse.

Majutus neljal järgneval ööl Ohridi piirkonnas hotellis Belvedere*** või sarnases.

4. päev OHRID – PUUVILJAAIAD - MAALEHE PIKNIK

Hommikusöök hotellis. Ohridi ja Prespa järvede vaheline ümbrus on tuntud oma õunaaedade poolest. See on piirkond, mis varustab õuntega kõiki Balkani riike. Külastame kohalikku farmi.

Seejärel alustame tutvumist Ohridiga. Maalilise Ohridi järve kaldale rajasid illüürlased linna juba 4. sajandil e.m.a. Linn koos kogu Balkani sügavaima järvega on ka UNESCO maailma loodus- ja kultuuripärandi nimekirja kantud. Siinsed ökosüsteemid on unikaalsed, esineb ligi 200 endeemilist taime- ja loomaliiki. Läbipaistva ja puhta veega järv on väga sügav – maksimaalne sügavus 288 m. Roomlaste aega meenutavad siin mitmed varemed ja antiikteater. Kuulsaks sai Ohrid aga peale ristiusu tulekut, kui linna hakati ka slaavi Jeruusalemmaks kutsuma. Siia ehitati kokku 365 kirikut, üks iga päeva kohta aastas. Siin elas ja töötas ka Kyrillose õpilane Ohridi Kliment, keda tuntakse kirillitsa tähestiku loojana. Ka mitmed praeguseni säilinud kirikud pärinevad 11. sajandist ja on kuulsad oma vanaslaavikeelsete käsikirjade poolest. Lühikest aega oli Ohrid ka suure Bulgaaria riigi pealinn, mida meenutab künkal asuv kuningas Samuili kindlus. Pikast Osmani impeeriumi ajast on säilinud mitmed mošeed ja sihvakad minaretid. Praegune Ohrid ongi võluv segu ajaloost ja tänapäevast. Munakivisillutisega kitsad vanalinna tänavad rohkete kohvikutega, varjulised pargid ja imeilusad vaated järvele. Linnaekskursioonil tutvume meeleoluka vanalinnaga, uudistame ringi turul. Tutvume põhjalikumalt püha Sofia kirikuga, käime vaatamas kuulsat Pantelemoni kirikut Plaoshniku kõrgendikul.

Peame maha traditsioonilise meeleoluka pikniku, tehes tutvust kohaliku köögiga ja degusteerides kohalikke hõrgutisi.

5. päev ALBAANIA

Peale hommikusööki võtame suuna teisel pool järve asuvasse Albaaniasse.

Sõidame läbi järve põhjakaldal asuva Struga linnakese, kus igal aastal toimub üks Euroopa prestiižikamaid poeesiafestivale. Siin on laureaatideks olnud Josef Brodsky, Pablo Neruda, Allen Ginsberg jpt. Peale piiriületust saabume Kesk-Albaanias asuvasse Elbasani piirkonda. Sõidame läbi väikeste külakeste, mis osmanite ajal olid tuntud oma bektaši sufiordu ränd-dervišite peatuspaikadena. Skumbini jõe kaldal asuv provintsipealinn Elbasan on tuntud oma 15. sajandi osmanite kindluse poolest. Siin on ka rohkelt nii kirikuid kui mošeesid, siinsetest albaanlastest on paljud ristiusku.

Albaania suurim linn ja pealinn Tirana on asula juba pronksiajast. Siia on oma jälje jätnud nii roomlased, türklased, itaallased kui ka viimane punane valitseja Enver Hoxha. Albaania pealinna ajalugu algab 17. sajandil, kui Türgi väejuht Suleyman Pasha kindlustas vana

Bütsantsi kantsi ja andis sellele paigale nimeks Teheran, et nii tähistada Teherani vallutamist. Aegamööda kasvas kindluse ümber linn ja kujunes tähtsaks peatuspaigaks kaubateedel. 20. sajandi algul valiti Tirana oma keskse asendi tõttu Albaania pealinnaks. Elanikkonna enamiku moodustavad moslemid. Sulejman Pasha ehk Ethem Bey mošeed hakkas 1789. a ehitama Molla Bey ning selle lõpetas 1819. a tema poeg. Selle mošee lähedal hiigelsuurel Skanderbegi väljakul, mis on ka linna keskuseks, on kellatorn, mis ehitati 1830. a. Väljakul on ka rahvuskangelase Skanderbegi mälestussammas ja riigiasutused, sealhulgas parlamendihoone. Vanalinnas on madalad vanad hooned, kitsad tänavad ja palju mošeesid, tee- ja kohvimaju ning söögikohti. Linnapilt on osalt idamaine, osalt annavad tooni sõdadevahelise aja itaalia stiilis ehitised. Võimalus külastada kesklinnas asuvat uuenenud Tirana turgu.

6. päev NAUMI KLOOSTER

Hommikusöök hotellis. Võtame ette laevasõidu imelisel Ohridi järvel ja külastame 30 km kaugusel Albaania piiri lähedal asuvat Naumi kloostrit (laevapilet lisatasu eest). Järve lõunakaldal asuv klooster asutati 10. sajandil pühakuks kuulutatud Ohridi Naumi poolt ja oli sajandite vältel piirkonna mõjukaim kultuurikeskus. Klooster oli ja on siiani populaarne palverännaku koht. Kloostrisse maetud Naumi säilmeid peetakse imettegevaiks ja siia on läbi aegade tulnud palverännakule nii õigeusklikud kui ka moslemid, kes on oma tervisemuredele parandust otsinud. Klooster on kuulus oma freskode ja ikonostaaži poolest, mida peetakse üheks balkani kauneimaks.

7. päev MAVROVO RAHVUSPARK - TETOVO – KOSOVA: PRISTINA

Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki alustame teekonda põhja poole, kus külastame Mavrovo rahvusparki. Mavrovo on suuruselt kolmas rahvuspark Makedoonias. Pargi territooriumil asuvad Korabi, Dešati ja Šami mäemassiivid, millest kõrgeim on 2764 m. Suur osa pargist asub Radika jõe orus, siin on ka mitmeid järvi, koskesid, mägijõgesid, koopaid ja karstialasid. Suurt osa pargist katab pöögimets, ent eelkõige on park tuntud just oma haruldaste taimede poolest, milledest paljud kasvavadki ainult siin. Pargis on rikas linnuriik, eriti kuulus on ta oma kotkaste ja pistrikute poolest. Siin elab ka karu, ilves ja haruldane metskass. Piirkonnas asub ka populaarne suusakuurort ning siinsed mägikülad on kuulsad oma juustu poolest.

Edasi sõidame Tetovosse. Kunagine illüürlaste Ouaenum on tänapäeval peamiselt albaanlaste linn. Vaatama tullakse siia peamiselt osmanite pärandit. Siia rajatud Arabati Baba Tekke on suurim bektaši ordu palve- ja varjupaik Balkanil ja kogu Euroopas. Rajatud 1538. aastal derviš Sersem Ali Baba haua kohale. 18. sajandiks oli kujunenud siia terve kompleks palvesaalide, köökide ja söögiruumidega. Jugoslaavia ajal muudeti pühapaik hotelliks ja restoraniks, kuid nüüd on see jälle bektaši ordu valduses. Mitmed ajaloolised sillad üle Pena jõe, legendidega ümbritsetud Baltepe kindluse varemed, mošeed, Türgi hammamid. Külastame kõige kuulsamat nn Sharena Dzhamijat ehk maalingutega mošeed. 15. sajandil ehitatud mošeekompleks on eripärase arhitektuuriga. Erinevalt teistest osmanite keraamikaga dekoreeritud mošeedest on selle pühakoja kogu interjöör kaetud imekaunite maalingutega, peamiselt taimeornamentidega. Maalingud restaureeriti 2010. a USA valitsuse rahade abil.

Tetovos on ka mitmed kristlikud kloostrid, suusakuurort ja Tetovo piirkonda peetakse kogu balkanil populaarse, värsketest ubadest tehtud, toidu Tavce Gravce sünnikohaks. Õhtuks jõuame Kosovasse. Peamiselt albaanlastega asustatud Euroopa pesamuna Kosovo on nooremaid riike Euroopas – sõltumatus kuulutati välja 17. veebruaril 2008 ja Kosovot on riigina tunnustanud tänaseks üle saja riigi. Majutume kahel järgneval ööl Pristinas hotellis City Inn**** või Manami**** või sarnases.

8. päev KOSOVO

Hommikusöök hotellis. Kosovo pealinn Priština ajalugu ulatub iillüürlaste aega, Pikka aega oli see serblaste pealinn ja kultuurikeskus kuni linna kõrval 1389. a. toimunud Kosovo lahingu järel hakkas domineerima islam. Linn sai palju kannatada viimases sõjas, aga praeguseks on see suurenisti taastatud. Ajaloolisest linnast on säilinud mitmeid osmanite mošeesid, kuulsamad Sultan Mehmet Fatihi mošee 15. sajandist, Jashar Pasha mošee, suur türgi hammami kompleks, kellatorn jpm. Uue Priština sümbol on Newborni monument, mis on dekoreeritud maailma lippudega, Skanderbegi monument, uued hotellid ja valitsushooned.

Külastame Gracanica nunnakloostrit, mis on ka UNESCO maailmapärandisse kantud. Serbia kuningas Stefan Milutini poolt 14. sajandil asutatud klooster on siiani tegutsev ja kuulus oma keskaegsete freskode poolest.

Sõidame Ferizaj piirkonnas ning läbime Kacaniki linna. Nagu paljudes Kosovo linnades on ka siin vana osmani aegne linnasüda ja kindlusevaremed. Edasi saabume Ferizaj linna või serbia keeles Urosevaci. Linna peaväljakul seisavad kõrvuti Serbia kirik ja mošee, mis peaks sümboliseerima omavahelist tolerantsi. Seda aitab tagada linna kõrvale rajatud USA sõjaväebaas Camp Bondsteel, mis on üks suurematest kogu balkani piirkonnas.

9. päev LEND PRISTINA-ISTANBUL-TALLINN