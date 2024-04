Reumatoidartriit – raske haigus, mille varajane ravi aitab vältida invaliidistumist

Reumatoidartriit on kõige levinum põletikuline liigesehaigus, see on krooniline ja progresseeruva kuluga, kahjustab enamasti liigeseid, aga võib haarata ka kõiki siseorganeid. Haigus ohustab naisi kolm korda rohkem kui mehi, inimesed võivad haigestuda igas vanuses. Lisaks on see haigus süsteemne, mis tähendab, et võib kahjustada kogu kehas ka paljusid kudesid väljaspool liigeseid, sealhulgas nahka, veresooni, südant, kopse ja lihaseid.