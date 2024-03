Mikk Marran: ma ei näe muutustes RMK võõrandumist rahvast

Mis probleeme muudatustega organisatsioonis lahendati?

Eelmise aasta augustitormi ajal jäin näiteks korraks ise ka mõttesse, millisesse kontaktpunkti on kõige õigem helistada: kas regioonijuhile, peametsaülemale, kohalikule metsaülemale või hoopis külastuskorralduse juhi poole, kui puu oli kukkunud matkarajale. Edaspidi on selge, et reageerimise vastutus erinevate olukordade puhul jääb regiooni juhile ja temal on ka vastutus.