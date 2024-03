Viimast Andrus Kasemaad lugedes – pärast tema Loomingu Raamatukogus ilmunud „Vanapoissi“ – mõtlesin, et andku taevaisa autorile ikka jaksu edaspidigi künda seda va kirjavagu. Ja tema künnabki ning kesk kuldseid viljapäid ja kaera kahinal on ta jõudnud kommunismi viljastavatesse tingimustesse. Nimelt kolhoosiaega, kus kõik murdsid tööd teha, oli sööki ja oli jooki ja kus isegi sant hästi elas. Seda aega mäletavad paljud, ja need, kes ei mäleta ega tea, sest on juhtumisi hiljem sündinud, teada võiks, tuleks kasuks.