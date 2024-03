Okaspuupalkide hinnad märtsis sisuliselt ei muutunud. Kuu hinnamuut jäi 0,3% piiresse. Kvartalitaguse ajaga võrreldes on okaspuupalkide hinnad arvestatavalt kasvanud, mis annab alust loota, et saetööstuses on madalseisu põhi saavutatud. Kolme kuuga kasvas hind männipalgil 4,9%, männipeenpalgil 10,8%, kuusepalgil 7,2% ja kuusepeenpalgi 8%.