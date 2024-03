Mari Kartau: soofiilide sõjaplaan hävitab metsa

Eestis aga usutakse, et lisaks elurikkuse soodustamisele suurendab metsade uputamine ka nende süsinikutagavara. LIFE projekti raames koostatud märgade metsade tegevuskavas on peatükk ka süsinikubilansi kohta. Seal tõdetakse, et Eestis eriti palju seda asja uuritud ei ole.