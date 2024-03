Lauri Läänemets: Ukraina kolleegid on andnud häid näpunäiteid. Selge, et idapiir vajab võimsat droonitõrjet

Muidugi. Ja ka ukrainlased on väga kurvad. Meil pidi olema Balti riikide siseministrite kohtumine Ukraina siseministri Ihor Klõmenkoga, et arutada, kuidas me keegi aidata saame. Kuna Venemaa andis sõja algusest alates suurima tulelöögi Ukraina energiataristule, tuli kogu visiit tühistada, sest suuresti puudutavad kahjustused just siseministeeriumi haldusala ja neil on seal käed tööd täis. Visiit jäeti ära vahetult enne seda, kui pidanuksime piirile sõitma.