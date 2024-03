Nüüd on käes Tartu Agro kord, nemad on teada andnud, et kolmkümmend aastat tegutsenud Rahinge lihatööstus suleb uksed kohe – ei mingit viivitust enam. Lihatööstuse tootmisliinid peatatakse märtsi lõpuks ja 14 töötajat koondatakse. Kohaliku rahva seas hinnatud Rahinge lihatooted – sea- ja veiseliha, suitsu- ja keeduvorstid, sardellid, viinerid, singid – kaovad jäädavalt müügist.