MAALEHT BRÜSSELIS | Marina Kaljurand: Brüsselis arutame kõike. Ka loomade ja inimeste vahelisi suhteid

Marina Kaljurand on tegus – vaatamata sellele, et praegusel Euroopa Parlamendi koosseisul on jäänud veel viimased nädalad Brüsselis, on logelemisest asi kaugel ja vaba hetke üsna keeruline leida. Siiski võtab ta Maalehega kohtumiseks tunnikeseks aja maha parlamendihoone pärastlõunaselt rahulikus kohvitoas.