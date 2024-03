Tulevane Balti kaitsevöönd haarab pool Võrumaad

„Kas me valmistume sõjaks? Jah,“ vaatab kaitsevööndi projektijuht Kaido Tiitus Misso rahvamajja kogunenud umbes 30 kohalikule otsa ja selgitab, miks on vaja rahuajal rajada piiriäärsetele aladele sadu maa-aluseid punkreid. „Tuleb olla lahinguvalmis ja astuda vastu agressioonile. Kui esimest lahingut ei võida, on suur oht, et kaotame oma riigi.“