Naastrehvide lubatud kasutusaeg lõpeb kolme päeva pärast

„Uuringud näitavad, et tänavatolm on seotud mitmete tervisemurede tekkimisega ja paraku ka oodatava eluea lühenemisega. Sealjuures Helsingis tehtud uuringust selgus, et 75 protsenti pealinnapiirkonna tänavatolmust on tekitanud naastrehvid. Tallinnas kogutakse igal kevadel kokku ligikaudu 5500 kuupmeetrit naastrehvidega lahti kraabitud ja üles paisatud teekatteosiseid, mis on enam kui 330 veokikoormat tervisele kahjulikku materjali,“ rääkis Sulg ning lisas, et seni, kuni jätkub naastrehvide kasutamine, toodetakse linnaruumi pidevalt peentolmu juurde, mistõttu vaatamata kevadistele koristustöödele, ei ole võimalik tolmuvaba linnakeskkonda tagada.