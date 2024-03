Maalehe Eakate Festivali peaesineja on selgunud

Maalehe Eakate Festivali peaesinejateks on Marko Matvere & Peep Raun, päeva juhib Tõnis Milling.

Kogu päeva on avatud ERM-i restoran Pööripäev, mis pakub festivali külastajatele erimenüüd.

Pensionäripõli võib olla vägagi lõbus ja seltskondlik, kui endale põnevat tegevust leida. Kõige tähtsam on selle juures koos veedetud aeg ja et saaks kellegagi rõõmu ning muret jagada. Just Maalehe Eakate Festivalilt saab häid mõtteid, mida põnevat ette võtta.