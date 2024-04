Endokrinoloog Ülle Einberg: Eesti vajab laste rasvumiskliinikuid, probleem on ulatuslik

Ta nendib, et vaatas möödunud sajandil Ameerika laste massilist rasvumist ega suutnud aru saada, kuidas pered oma lastega toime ei tule. USAsse loodi laste abistamiseks spetsiaalsed rasvumise kliinikud.

„Praegu oleme jõudnud niikaugele, et Eestisse tuleb analoogsed keskused luua. Lapsed ja pered vajavad keskusi, mis koondaksid spetsialistid ühe katuse alla,“ ütleb ta mõtlikult.

Möödunud sajandi lõpus oli tema hinnangul toitumine Eestis veel kontrolli all. „Ülekaalulisi kooliealisi oli umbes 10%. Nüüd on neid 30%. Ja kui midagi ei muutu, siis on neid peagi 50%.“

20 aastat tagasi avati lastehaigla juures ülekaalulistele lastele päevaravi. See kujutab endast kolmepäevast programmi, kus jagatakse lapsele ja tema perele infot ning õpitakse uut, tervislikumat eluviisi.

Teie juurde jõuab laps koos vanemaga, eks. Sest perearst on saatnud. Mida teie vastuvõttudel räägitakse, missugune pilt avaneb?

Jah, need pered võib jagada kaheks. On neid, kes on saanud väga palju infot ja abi perearstikeskusest. Nad teavad, et midagi tuleb ette võtta ja on motiveeritud edasiseks koostööks.

On ka neid vanemaid, kes tulevad ja ütlevad: perearst saatis, tehke midagi. Või ütlevad, et ärge tehke midagi, meie laps ei kaeba millegi üle. Vaatamata sellele, et lapsel on juba raske ülekaal.

Aga kui laps on natuke ümarik, priske? Ikka on ju selliseid. Kas peab siis kohe midagi ette võtma?

Me näeme aina rohkem ekstreemse rasvumisega lapsi. Kui paarkümmend aastat tagasi oli rasvunuid vähem, siis praegu võtamegi kolme päeva programmi neid, kellel on kehamassiindeksi järgi kindel rasvumine.

Liigne kehakaal on tervisele ohtlik. 2018. aastal tegime päevaravis viibinud laste seas analüüsi. 149 last oli jaotatud eri vanuserühmadesse. 5–9aastaseid oli 30, 9–14aastaseid oli 76, 15–19aastaseid 34. Kogu grupis leidsime kõrvalekaldeid 88,6% lastel.