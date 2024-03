Professor Vallo Tillmann: suhkrujoogimaks mõjub, kuid poliitikud eelistavad toimida vastupidi

Missugune maks täpselt on, kui suur, see on iga konkreetse riigi enda otsustada. Oluline on, et maks oleks suhteliselt suur. Vaid siis on sel reaalne toime. Toime on kindlasti ka tootjatele, kes püüavad suhkrusisaldust jookides alla tuua. Maks peaks olema umbes 20%, siis inimesed loobuvad neist jookidest. Samuti on näidanud teiste maade kogemus, et rahva toetus suhkrujoogimaksule tõusis oluliselt, kui selgitati, mida kogutud rahaga on plaanis teha.