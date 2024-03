Nagu üraskist ja juurepessust kuusel veel vähe oleks, löögi all on ka kask

Meie tingimustes on just sel põhjusel istutatud kuuse asemel sageli kaske. Aga ka see ei pruugi tagada tervet tulevikumetsa.

Uus satikas ohustab kaski

„Põhja-Ameerikasse istutatud euroopa kase vaatluste põhjal võime eeldada, et Euroopa kase suremus on peaaegu 100%, „ ütleb doktorant Sezer Olivia Kaya Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli (SLU) bülletäänis .

„On tõenäoline, et see mardikas võib piisava aja jooksul lennata mitme kilomeetri kaugusele, kuigi seda mõjutavad sellised asjad nagu ilm ja üksikute mardikate füsioloogiline seisund,“ ütleb Nuorteva. „Puiduvedudega võib mardikas ka üsna kiiresti liikuda.“

„Kahjurite populatsioon ei saa üleöö plahvatuslikult kasvada, vaid kulgeb loomulikult siis, kui muud keskkonnategurid on soodsad. Teine asi on see, et me ei tea täpselt, kuivõrd on Soome kaseliigid ja nende geneetika sellele konkreetsele kahjurile vastupidavad,“ juhib Nuorteva tähelepanu.