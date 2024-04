Põllumehed ei lase end uute kliimanõuetega maadligi suruda

Uus kliimaseadus on valmimas ja selle peamine eesmärk on, et aastaks 2050 peab Eesti olema kõigis oma ettevõtmistes kliimaneutraalne. Euroopa kliimaseadus nõuab, et aastaks 2030 tuleb kasvuhoonegaaside heiteid vähendada 55%, tänavu veebruaris tuli uus soovitus Euroopa Komisjonilt, et juba 2040. aastaks tuleks heiteid vähendada 90% ja kliimaneutraalsuse saavutame 2050. aastaks. Selle järgi joondub ka Eesti.

SUUREMAD SAASTAJAD Kasvuhoonegaaside heitkogused Energeetika 63,9% Transport 18,5% Põllumajandus 11,1% Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus 2,4% Jäätmed 2,2% Tööstusprotsessid ja toodete kasutamine 1,9% Allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2022. a andmed

Ants Noot viitas aga, et praegustes aruteludes tehtud ettepanekud ei ole paraku põllumajandusele soodsad. Ta hoiatas, et kui riik oma kliima- ja rohe-eesmärkidega surub põllumajanduse ja toidutootjad nurka, siis see toit toodetakse kuskil mujal ning me saame importtoidu tõenäoliselt suurema süsiniku jalajäljega ja mitte nii puhtalt toodetult, kui on meie oma toit.

„Eestis toodetud toit on üks maailma puhtamaid, seda näitab Eesti vähene väetiste, taimekaitse ja antibiootikumide kasutamine ning mahepõllumajanduse osatähtsus,“ rõhutas Ants Noot.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel tõi esile, et üks kliimaseaduse aluspõhimõtteid on see, et kõik sektorid peavad ühise eesmärgi nimel panustama ja põllumajandussektor ei jää siin kõrvale.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse äsja valminud kasvuhoonegaaside (KHG) inventuurist selgub, et 2022. aastal andis Eestimaal KHG heitest energeetika 63,9%, transport 18,5% ja põllumajandus 11,1%. Põllumajanduse heitest omakorda paiskavad kasvuhoonegaase õhku 44% põllumullad, 39% veised ja 14% sõnnikukäitlus.

Madis Pärtel viitas, et põllumajandus on siin kahetises rollis – ühelt poolt oleme saastajad, aga teisalt süsiniku sidujad. „Põllumajanduses on meil ka väga suur süsiniku sidumise potentsiaal,“ märkis asekantsler.

Muudame kasvuhoonegaaside arvestust

„Põllumeeste soov on see, et uus kliimaseadus oleks õiglane,“ rõhutas Baltic Agro ASi arendusdirektor Margus Ameerikas. Ta viitas, et kõik teavad seda, et metsad seovad süsinikku, aga tegelikult on metsades vaid 20% ja meie muldades 80% süsinikku.