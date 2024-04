Vastused, mis ma spokesperson of the President’ilt ehk maakeeli europarlamendi juhi kõneisikult Jüri Laasilt enne meie silmast silma kohtumise kokkuleppimist meilile saan, on väga lakoonilised ja konkreetsed. Sama konkreetne on ka nimesilt tema uksel europarlamendi hiiglasliku maja kaheksandal korrusel. Kabinetis tõuseb paberivirnade tagant mind tervitama avala naeratusega valges triiksärgis mees. Brüsselis ainus kõige kõrgemal ametikohal leiba teeniv eesti keelt rääkiv kommunikatsiooniinimene keerukaid väljendeid ei kasuta ja lipsu ei armasta. See-eest on jalatsiriiul rikkalik – siin on jooksuvalmis ligi kümme paari tosse ja kingi. Parlamendi esimehe kõneisikul peavad lisaks kiirele reaktsioonile olema ka kiired jalad ja iial ei tea, kust end sama päeva õhtul leiad.