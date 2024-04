Šaakal armastab raipeid ja arbuuse ning vanausuliste külasid

2013 tõesti tõestati, et šaakal on Eestis, aga kuna tegu oli kutsikaga, siis üsna kindlalt elas esimene pesakond Eestis juba aastal 2012. Aastal 2013 tõestati šaakali levik ka Lätis.

Aga kuna ta on varjatud eluviisiga, ei pruugita teda pärast ilmumist kohe märgata. Näiteks Ullastes, kus avastati Eesti esimesed šaakalid, räägiti paar aastat, et neil on ulguvad ja lühikese sabaga rebased. Keegi ei mõelnud, et äkki on uus liik Eestisse saabunud.