ARVUSTUS | Lugu sellest, kuidas üks julge ja andekas naine muudab maailma

Kuidas see kõik – või vähemalt osa sellest – niimoodi läks, räägib prantsuse lavastaja Léa Todorovi debüütfilm „Maria Montessori“.

Kahe naise lugu

Filmi peategelane oleks esialgu justkui hoopis Pariisi kurtisaan Lili (Leïla Bekhti), kes põgeneb Rooma, et varjata oma arengupuudega tütart Tinat seltskonna eest.

Lili, kes pärast ema surma peab oma erivajadusega lapsega ise hakkama saama, käsitleb tüdrukut idioodina, kes ei ole millekski suuteline. Sest niimoodi on talle öelnud arst ja ka tema mees, lapse isa, kes pere maha jättis. Tollel ajal oligi üleüldine suhtumine tõepoolest niisugune. Otsides Lilile kohta, jõuab naine haiglasse, kus töötab Maria Montessori (Jasmine Trinca). Ta ei taha last enda omaks tunnistada ja valetab, et too on õe oma.

Nähes, mismoodi Maria lastega toimetab ja kuidas tüdruk areneb, hakkavad Lili eelarvamused sulama. Kuid ikkagi häbeneb ta oma last: ühiskonna normid on nii tugevad. Maria Montessori väitis, et ka selliseid lapsi saab õpetada ja neid ühiskonda integreerida, nii et nad on võimelised oma eluga hakkama saama. Tal õnnestus seda ka tõestada. Lapsed õppisid tema meetodil lugema ja kirjutama ning jõudsid oma arengult tavalastele järele.

Meestekeskne maailm

Filmis on liigutav stseen, kus lapsed teevad kõrge komisjoni ees eksami, olles Maria Montessori meetodil õpetatud. Selles stseenis on ühtaegu nii allasurumist kui ka lootust, et asjad saavad paremaks minna.

Aga au ei saa endale kogu töö teinud Maria, vaid hoopis Giuseppe Montesano, kellega koos ta töötab ja kellega tal on suhe. Mees soovib Mariaga abielluda, kuid Maria ei taha kellelegi kuuluda, ehkki neil on juba ka poeg.

Maria mõistab, et abielu korral omistataks tema töö ta abikaasale, kes saaks teda ka töötamast keelata. Kuid naine tahab teaduse ja oma kutsumusega tegelda nii, et ei sõltu kellestki. Ta õpib ja loeb palju ning loob omaenda meetodi puudega laste kasvatamiseks.