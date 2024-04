Igaõhtune hirm: „Isver, ma ei jää jälle magama!“ Eestlane elab kroonilises unepuuduses

Juba pelgalt tõik, et saabub õhtu ja pean minema voodisse, tekitab minus ärevust. Hommikul on vaja olla arukas ja tragi, aga kuidas see peaks võimalik olema, kui välja puhkamine on vaid kauge kaunis ideaal? Kujutan juba ette, kuidas ma kangelaslikult laman linade vahel ja hoian hinge kinni lootuses, et ehk langeb unekirme ka minu palgele.