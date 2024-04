17 küla ähvardab Rõuge vallast lahkuda. „Kodukoha patrioodid on rahva asjatult üles kütnud“

Rõugega liitunud endise Mõniste valla elanikud on kohaliku võimuga sedavõrd rahulolematud, et otsivad võimalust oma 17 küla ja umbes 750 elanikuga Antsla valda üle minna. Rõuge volikogu esimehe arvates on idee eestvedajad aga naiivsed. „See ei käi nii, et nemad kolivad naabervalda, aga meie maksame nende arveid edasi.“