FOTOD | Eestlaste loovusel pole piire: kõige kirjumad, vahvamad ja ilusamad pühademunad

Munadepüha kommet on aidanud kujundada vana tava panna kollaseks värvitud muna külvipäeval viljaterade hulka või mulla sisse, et uus vili kasvaks sama kuldkollane nagu munagi. Samuti tähistab muna uue elu algust, sest ka loodus ärkab just sel ajal talveunest. Seega on see muistne külvipüha komme üle kandunud ka lihavõttepühadele.