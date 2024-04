Pärast toiduvalmistamist laske pliidiplaadil jahtuda ning seejärel eemaldage jäägid niiske lapi või svammi abil. Kui pliidil on praadimisest paksem kiht rasva, on hea kasutada puhastamiseks näiteks nõudepesuvahendit, kuna see lahustab rasvaosakesed.