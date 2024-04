Kohus peatas Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse peale hanede heidutusjahi

Kohus leiab, et Eesti Ornitoloogiaühingu tühistamiskaebus kuulub halduskohtu pädevusse ning alluvuse järgi lahendamisele Tallinna Halduskohtus. Kohus tõlgendab kaebust viisil, et Eesti Ornitoloogiaühing soovib vaidlustada nii 15.03.2024 korraldust nr 1-3/24/86 kui ka seda muutvat 28.03.2024 korraldust nr 1-3/24/131. Kaebus on esitatud HKMS § 46 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul ning vastab HKMS §-des 37-39 toodud nõuetelemääral, mis võimaldab selle HKMS § 120 lg 2 alusel menetlusse võtta.