Noor kõrvenõges on vitamiinidest pungil: praegu on parim aeg korjamiseks

Kunagisest tülikast ja vihatud umbrohust, mis valusalt kõrvetab, on nüüdseks saanud hinnatud taim, mida teadlikult jäetakse aeda kasvama, et tore abiline oleks omast käest võtta. Väljaspool aeda kasvab ta erinevatel muldadel, nii niisketes metsaalustes kui kehvemal maal. Talle meeldivad ka huumusrikkad sõnnikuhunnikud, mida võib ehk leida vanade lautade lähedusest, või prügikohtadest, kuid sealt ei soovitata nõgest korjata. Sellises lämmastiku- ja saasterohkes kasvukohas kasvanud taim sisaldab liiga palju nitraate ja muud, mis ei ole meile hea. Mida noorem on korjatav taim, seda parem ta on.