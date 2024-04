Haruldased tsuugad, mõni neist sobiks ka seedri aseaineks

Kanada tsuugat on peetud tsuugadest kõige külmakindlamaks. Eesti suurim kanada tsuuga Olustvere mõisapargis on sirgunud rohkem kui 20 m kõrguseks. Tõsi, seal lehtpuude vahel olev puu just ülemäära vaimustav välja ei näe – võra on suhteliselt hõre.