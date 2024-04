Euroopa Komisjoni seisukoht automaksu ei peata. „Proovime registreerimistasu kujundada nii, et vastuolusid ei tekiks“

„Kuna automaksu teema on üleval olnud juba ligi aasta, siis esialgu mõjutas see müüki muidugi rohkem,“ räägib kasutatud autodega kaupleva Nordauto Grupi OÜ tegevjuht Priit Ärmpalu. „Turg üldiselt eelmise aasta keskel jahenes. Halb oli ka üldine majandusseis ja terve teise poolaasta vältel kuulsime klientidelt, et nad on äraootaval seisukohal – mis automaksust ikkagi saab ja et otsus langeb siis sellele vastavalt. Praegu õnneks on maha rahunetud ja nii palju enam automaksust ei räägita.“