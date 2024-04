„Tema ajal oli põllumeestel riigikokku veel asja.“ Vastaline ja vastuoluline maafilosoof Arvo Sirendi

Oma haridustee kohta on Sirendi kokkuvõtlikult nentinud: „Õppinud olen raamatupidamist ja agronoomiat. Esimene on õpetanud, et materiaalses maailmas kõigel on oma hind... Aga just raamatupidamine on mind ka veennud, et raha ei ole kõigi asjade tõelise väärtuse parim mõõt. Agronoomiast omandasin seda, et igaks asjaks on oma ainuke õige aeg ja koht – olgu külviks, hoolduseks või lõikuseks. Enneaegsus ja hilinemine läheb peaaegu alati kalliks maksma.“