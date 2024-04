Ilmainimestel oli jälle põhjust pidu panna

Meteoroloogiapäeva on peetud 1950. aastast, kui kinnitati WMO (Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni) konventsioon. 22. märtsil veepäeva tähistamise algatas ÜRO 1993. aastal, et rõhutada puhta vee tähtsust ja mageveevarude hoidmise vajadust.

Kõigi aegade palavaim aasta

Ilmarindel muutuseta

Vahemärkusena peab ütlema, et rahva üldine kliimateadlikkus on veidi paranenud. Pool sajandit pole enam raadiost kuulnud: „Täna hommikul oli Tallinnas kliima ilus!“ Teisalt: Euroopa Liidu eurobaromeetri-nimelise küsitluse kohaselt on meil veel arenguruumi: et kliimamuutus on väga tõsine asi, leidis 45% Eesti elanikest, euroliidu elanikest aga arvas nii tervelt 77%.