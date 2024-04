REISISOOVITUS | Jaava saar: huvitavam kui Bali, eriti vulkaanisõpradele

Indoneesia asub 17 000 saarest koosnevas maailma suurimas arhipelaagis. Suurim saartest on Jaava, mis ei suuda päikest ja randu otsivate turistide seas populaarsuselt võistelda küll Bali saarega, kuid seevastu on huvitav just vulkanoloogidele. Nimelt asub Jogyakarta linna lähedal Merapi vulkaan, mis on üks u 129st Indoneesias aktiivselt tegutsevast vulkaanist ja on ka üks maailma kõige aktiivsemaid vulkaane.