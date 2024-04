Algab rahajagamine: aprillis avaneb rekordilise eelarvega väikeelamute renoveerimistoetus 

Võrreldes varasema taotlusvooruga muutub toetuse taotlemine lihtsamaks tänu kahele uuendusele. Esiteks võetakse kasutusele e-toetuste keskkond, tänu millele pole enam dokumente tarvis saata e-postiga. Teiseks kehtestatakse päikesepaneelide ja inverterite taotlemiseks kindlad ühikuhinnad. See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Ühikuhindade puhul ei pea toetuse saamiseks esitama arveid ega maksekinnitusi, vähendades niiviisi bürokraatiat. Oluline on see, et paneelid ja inverterid oleksid nõuetekohaselt paigaldatud.

Toetuse kogueelarve on ligi 30 miljonit eurot, mida jagatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest.

Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Tööde tegemise tähtaeg on 12 kuud, mida võib mõjuval põhjusel kuni 6 kuud pikendada.

Millest sõltub?

Sarnaselt varasematele voorudele sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud. Osalisel rekonstrueerimisel ehk üksikute tööde tegemisel on toetusmäär üleriigiliselt 20% ja kuni 20 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetusmäär üleriigiliselt 30% ja kuni 20 000 eurot.