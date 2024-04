Ühingu sõnul oli piltidelt näha, et kährik on kärntõves. Looma tagumisel kintsul polnud karvu ja nahk oli kobruline. Lisaks ei suutnud loom tõusta jalgadele ja tema tagakeha tundus olevat halvatud. „Me ei saanud teda metsa tagasi surema saata. Lisaks on ka suur nakkuse leviku oht nii koduloomadele kui ka teistele metsloomadele,“ kirjutavad nad.