Kesk-Eestisse kerkib Kevili viljaterminal, mis mahutab ligi 100 000 tonni vilja

Juba eelmisest sügisest alates on käinud Järvamaal Mäo tööstusalal kibekiire ehitus, et rajada põllumeeste ühistule Kevili järjekordne viljaterminal. Äsja sai ehitus ka pidulikult nurgakivi, nii on Kevili oma haaret laiendamas ka Kesk-Eestisse. Terminal on kavas avada eelolevaks teraviljahooajaks juulis 2024.